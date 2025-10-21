Pensione a 69 anni | la previsione Istat sui dati della Ragioneria dello Stato Italia vecchia e culle vuote

Nel 2050, quindi fra 25 anni, i lavoratori italiani andranno in pensione a 68 anni e 11 mesi. Poi andrà peggio: nel 2067 bisognerà aver compiuto 70 anni per lasciare il lavoro. Previsioni a spanne? No, è la fotografia che arriva dagli ultimi dati dell'Istat e scritti in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

