Pensavo di non essere desiderato poi ho trovato casa | l’adozione raccontata da un bambino Un libro per famiglie e nuovi genitori

Adottare un bambino non è un percorso facile sia per i neo genitori che per il bambino stesso. Saremo in grado di adottare un bambino? Cosa bisogna fare? Tante sono le domande che i futuri genitori si pongono. Quando si sceglie di adottare un bambino, si intraprendono tappe di un percorso molto lungo e tortuoso, che richiede pazienza, ma soprattutto desiderio di voler formare una nuova famiglia basata sull’amore, che spesse volte non è immediato. Per i bambini che si trovano in contesti “protetti” è difficile potersi sdradicare dalle proprie abitudini, luoghi e amici per dare origine ad una nuova forma di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

