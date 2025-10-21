Pensavo di non essere desiderato poi ho trovato casa | l’adozione raccontata da un bambino Un libro per famiglie e nuovi genitori

Adottare un bambino non è un percorso facile sia per i neo genitori che per il bambino stesso. Saremo in grado di adottare un bambino? Cosa bisogna fare? Tante sono le domande che i futuri genitori si pongono. Quando si sceglie di adottare un bambino, si intraprendono tappe di un percorso molto lungo e tortuoso, che richiede pazienza, ma soprattutto desiderio di voler formare una nuova famiglia basata sull’amore, che spesse volte non è immediato. Per i bambini che si trovano in contesti “protetti” è difficile potersi sdradicare dalle proprie abitudini, luoghi e amici per dare origine ad una nuova forma di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di non essere desiderato, poi ho trovato casa”: l’adozione raccontata da un bambino. Un libro per famiglie e nuovi genitori

"Pensavo di non essere desiderato, poi ho trovato casa": l'adozione raccontata da un bambino. Un libro per famiglie e nuovi genitori - "Lì dove c'è casa": un libro che racconta il percorso dell'adozione attraverso gli occhi di un bambino e il cuore dei genitori

