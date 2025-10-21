Pellegrini la Roma aspetta risposte | Gasperini pensa a un nuovo ruolo

Dopo il gol decisivo contro la Lazio, Lorenzo Pellegrini sembrava aver ritrovato fiducia e continuità. Ma, come già accaduto nella scorsa stagione, l’entusiasmo si è rapidamente affievolito. Nelle ultime partite, il capitano giallorosso non è riuscito a incidere né in Serie A né in Europa. Ora Gasperini valuta una nuova collocazione tattica per rilanciare il numero 7: potrebbe diventare il vice Cristante nel cuore del centrocampo. La parabola dopo il derby: entusiasmo svanito. Il gol nel derby contro la Lazio avrebbe dovuto rappresentare la svolta per Pellegrini. Invece, la scintilla si è spenta quasi subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pellegrini, la Roma aspetta risposte: Gasperini pensa a un nuovo ruolo

Leggi anche questi approfondimenti

L'arrivo dei pellegrini a Pompei dopo aver partecipato alla santa Messa di Canonizzazione di Bartolo Longo, celebrata, ieri, 19 ottobre, in Piazza San Pietro, a Roma, da Papa Leone XIV. Condividiamo il video di Made in Pompei che ne racconta l'ingresso in S - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Pellegrini out: c’è Nuno e doppio ruolo per Basic https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/17/news/lazio_pellegrini_infortunato_nuno_basic-424918498/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Roma, Gasperini: “Dovbyk e rigori? Rispondo così! Su Dybala, Pellegrini e Bailey…” - Interessanti dichiarazioni di Gasperini: cosa ha detto il tecnico della Roma su Dovbyk, Dybala, Pellegrini e Bailey ... fantamaster.it scrive

Pellegrini torna in campo dopo l'infortunio, Lorenzo rivuole la Roma - A Pisa si era rivisto nella lista dei convocati, mentre ieri è ha giocato nell’amichevole vinta 8- Da ilmessaggero.it

Roma, su Pellegrini c'è il West Ham. Calciomercato news - Le dichiarazioni di Gasperini hanno confermato l'intenzione del club di non presentargli una proposta di prolungamento del contratto. Da sport.sky.it