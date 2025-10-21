Pellegatti | Da Leao noi dobbiamo pretendere Ha grandissima riconoscenza verso Allegri Ecco perché

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di Rafael Leao. Ecco il suo parere sul momento del portoghese dopo Milan-Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti da leao noi dobbiamo pretendere ha grandissima riconoscenza verso allegri ecco perch233

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Da Leao noi dobbiamo pretendere. Ha grandissima riconoscenza verso Allegri”. Ecco perché

Contenuti che potrebbero interessarti

pellegatti leao dobbiamo pretenderePellegatti: “Da Leao noi dobbiamo pretendere. Ha grandissima riconoscenza verso Allegri”. Ecco perché - Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di Rafael Leao. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Leao Dobbiamo Pretendere