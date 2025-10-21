Pellegatti | Da Leao noi dobbiamo pretendere Ha grandissima riconoscenza verso Allegri Ecco perché

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di Rafael Leao. Ecco il suo parere sul momento del portoghese dopo Milan-Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Da Leao noi dobbiamo pretendere. Ha grandissima riconoscenza verso Allegri”. Ecco perché

Contenuti che potrebbero interessarti

Leão ha preso le chiavi del Milan: “ha riaperto il Parco Ricci” dice Pellegatti. Scopri perché è un cambio di passo! $Milan $ACMilan $Leao $Pellegatti $Rossoneri $SerieA $Leader $Squadra $ForzaMilan $Calcioacmilaninside.it/milan-pellegat… - X Vai su X

Carlo Pellegatti esulta dopo il successo del Milan sulla Fiorentina per 2-1: «Ha riaperto Leao Land e siamo primi da soli, meglio esserlo che no. Festeggio il Milan tornato alla normalità grazie a un grande allenatore». Sul suo canale YouTube il giornalista ha a - facebook.com Vai su Facebook

Pellegatti: “Da Leao noi dobbiamo pretendere. Ha grandissima riconoscenza verso Allegri”. Ecco perché - Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di Rafael Leao. Lo riporta msn.com