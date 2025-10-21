Pedro Pascal scende in piazza per partecipare alla manifestazione No Kings in difesa dei diritti civili

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore, fratello di Lux, attrice transgender, ha condiviso su Instagram alcune immagini della protesta. «Non riesco a immaginare nulla di più vile e meschino del terrorizzare la comunità più piccola e vulnerabile, che non chiede altro che il diritto di esistere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

