Pedro Pascal scende in piazza per partecipare alla manifestazione No Kings in difesa dei diritti civili
L’attore, fratello di Lux, attrice transgender, ha condiviso su Instagram alcune immagini della protesta. «Non riesco a immaginare nulla di più vile e meschino del terrorizzare la comunità più piccola e vulnerabile, che non chiede altro che il diritto di esistere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La splendida Lux Pascal, sorella transgender dell'attore Pedro Pascal, interpreta questa ragazza nata in una cittadina dove alle donne è vietato l'accesso alla miniera di carbone - X Vai su X
