L’attore, fratello di Lux, attrice transgender, ha condiviso su Instagram alcune immagini della protesta. «Non riesco a immaginare nulla di più vile e meschino del terrorizzare la comunità più piccola e vulnerabile, che non chiede altro che il diritto di esistere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pedro Pascal scende in piazza per partecipare alla manifestazione «No Kings», in difesa dei diritti civili