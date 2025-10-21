Pedro Felipe recupera e si allena in gruppo con la Juve | possibile la convocazione contro il Real Madrid? Gli aggiornamenti dalla Continassa – VIDEO

Pedro Felipe recupera e si allena in gruppo con la Juve: il VIDEO del difensore che si è allenato alla Continassa. (Marco Baridon, inviato alla Continassa) – Una piccola, buona notizia in un momento di totale emergenza. La Juventus, che partirà per Madrid ritrova un difensore: Pedro Felipe. Il giovane centrale brasiliano è stato infatti aggregato alla prima squadra per la rifinitura di Champions League contro il Real. Come emerso dall’allenamento di rifinitura svolto questa mattina alla Continassa, il difensore della Juventus Next Gen ha infatti smaltito il risentimento muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane e si è allenato regolarmente con il gruppo di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

