Pedara 86enne trovato mummificato in casa | morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse

Notizieaudaci.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma della solitudine: Orazio Guarnera trovato privo di vita nella sua abitazione. È una storia che fa rabbrividire e che racconta, meglio di qualsiasi statistica, cosa significhi morire nell’indifferenza. Il corpo mummificato di Orazio Guarnera, 86 anni, è stato trovato nel suo appartamento a Pedara, in provincia di Catania. Era lì, seduto vicino al letto, probabilmente dove la morte lo ha sorpreso, e nessuno lo ha cercato per almeno tre anni. L’allarme lanciato dall’amministratore di condominio. La scoperta è avvenuta quasi per caso, grazie all’insistenza di Francesco, l’amministratore del condominio in cui l’uomo viveva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

pedara 86enne trovato mummificato in casa morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse

© Notizieaudaci.it - Pedara, 86enne trovato mummificato in casa: morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse

News recenti che potrebbero piacerti

pedara 86enne trovato mummificatoCatania, 86enne trovato morto mummificato in casa: nessuno lo vedeva da tre anni - Dell’anziano non si avevano notizie da almeno tre anni: il corpo, ormai mummificato, testimonia un’assenza lunga e silenziosa, passata inosservata ... Lo riporta fanpage.it

pedara 86enne trovato mummificatoNeppure suo fratello se n’è accorto: morto da 3 anni, trovato mummificato in casa - Dopo 3 anni dalle sue ultime notizie, è stato trovato mummificato nella sua abitazione di Pedara. Riporta tempostretto.it

pedara 86enne trovato mummificatoCadavere mummificato di anziano trovato in un appartamento a Pedara - Ad allertare carabinieri e vigili del fuoco l'amministratore del condominio dove l'86enne risiedeva ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pedara 86enne Trovato Mummificato