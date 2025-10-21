Pedara 86enne trovato mummificato in casa | morto da tre anni senza che nessuno lo cercasse

Dramma della solitudine: Orazio Guarnera trovato privo di vita nella sua abitazione. È una storia che fa rabbrividire e che racconta, meglio di qualsiasi statistica, cosa significhi morire nell’indifferenza. Il corpo mummificato di Orazio Guarnera, 86 anni, è stato trovato nel suo appartamento a Pedara, in provincia di Catania. Era lì, seduto vicino al letto, probabilmente dove la morte lo ha sorpreso, e nessuno lo ha cercato per almeno tre anni. L’allarme lanciato dall’amministratore di condominio. La scoperta è avvenuta quasi per caso, grazie all’insistenza di Francesco, l’amministratore del condominio in cui l’uomo viveva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

