Pedalando tra le Terre di Mezzo in bici progetto per la mobilità sostenibile unisce tre Comuni

ARADEO - È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso la biblioteca comunale di Aradeo, il progettoPedalando tra le Terre di Mezzo in bici". L'iniziativa, frutto della collaborazione tra i Comuni di Aradeo (capofila), Neviano e Seclì, mira a promuovere l'uso della bicicletta come.

"Pedalando tra le Terre di Mezzo in bici", progetto per la mobilità sostenibile unisce tre Comuni - Presentata l'iniziativa frutto della collaborazione tra gli enti di Aradeo, Neviano e Seclì che mira a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e strumento di valorizzazio

