Pedalando tra le Terre di Mezzo in bici progetto per la mobilità sostenibile unisce tre Comuni

ARADEO - È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso la biblioteca comunale di Aradeo, il progetto “Pedalando tra le Terre di Mezzo in bici”. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra i Comuni di Aradeo (capofila), Neviano e Seclì, mira a promuovere l'uso della bicicletta come. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

