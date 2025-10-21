Peccioli e Terricciola insieme per una nuova scuola che amplia l' offerta formativa

21 ott 2025

Grande partecipazione di genitori e cittadini all’assemblea aperta che si è tenuta lunedì 21 ottobre a Peccioli per la presentazione del progetto del nuovo Villaggio Scolastico e della Formazione, un’opera destinata a diventare punto di riferimento educativo e culturale per l’intera Valdera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

