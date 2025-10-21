Peccioli e Terricciola insieme per una nuova scuola che amplia l' offerta formativa
Grande partecipazione di genitori e cittadini all'assemblea aperta che si è tenuta lunedì 21 ottobre a Peccioli per la presentazione del progetto del nuovo Villaggio Scolastico e della Formazione, un'opera destinata a diventare punto di riferimento educativo e culturale per l'intera Valdera.
Ottobre a Peccioli profuma di storia e tradizioni. E noi celebriamo questo momento unico il 26 ottobre, con un evento dedicato proprio alle associazioni che rappresentano, al meglio, il legame tra il passato e il presente della nostra comunità.
Peccioli, come incassare 235 milioni con una discarica diventata attrazione turistica