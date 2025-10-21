Pazza Inter! Sotto al 91' ribalta il Saint-Gilloise nei 7' di recupero Psv-Napoli solo 0-0

In Youth League, i nerazzurri pareggiano al 92' con Kukulis e trovano una clamorosa vittoria al 96' grazie al graffio di Bovio. Gli azzurri, invece, non approfittano della superiorità numerica nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pazza Inter! Sotto al 91' ribalta il Saint-Gilloise nei 7' di recupero. Psv-Napoli solo 0-0 - In Youth League, i nerazzurri pareggiano al 92' con Kukulis e trovano una clamorosa vittoria al 96' grazie al graffio di Bovio.

