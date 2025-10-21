Pazza Inter! Sotto al 91' ribalta il Saint-Gilloise nei 7' di recupero Psv-Napoli solo 0-0
In Youth League, i nerazzurri pareggiano al 92' con Kukulis e trovano una clamorosa vittoria al 96' grazie al graffio di Bovio. Gli azzurri, invece, non approfittano della superiorità numerica nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Youth League, una pazza Inter rimonta l’Union SG con due gol nel recupero. Pari per il Napoli in casa del PSV - facebook.com Vai su Facebook
Pazza Inter! Sotto al 91' ribalta il Saint-Gilloise nei 7' di recupero. Psv-Napoli solo 0-0 - In Youth League, i nerazzurri pareggiano al 92' con Kukulis e trovano una clamorosa vittoria al 96' grazie al graffio di Bovio. Lo riporta msn.com
La solita "pazza Inter", Il Giorno: "Va sotto, poi rimonta, beffata da Adzic al 91°" - La Juventus si porta a casa questa partita prestigiosa, ma soprattutto i tre punti, imponendosi 4- Come scrive tuttomercatoweb.com