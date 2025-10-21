Pazza e bella Inter poker in Champions sul campo dell' Union SG

I nerazzurri dominano a Bruxelles, i gol portano la firma di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito BRUXELLES (BELGIO) - Pazza e bella Inter: parte male, soffre in avvio, poi in cinque minuti segna due gol e dilaga nella ripresa. A Bruxelles la squadra di Cristian Chivu batte l'Union Saint-Gilloi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

