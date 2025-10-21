Paziente senza assistenza fino a marzo blitz all' Asl del consigliere comunale

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima disponibilità marzo 2026. E’ questa la data indicata a una persona, affetta da una grave forma di demenza, per l’attivazione del servizio domiciliare integrato. Il caso è stato portato alla ribalta dal consigliere comunale di Frignano Aldo Simonelli, candidato alle regionali nella lista del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

