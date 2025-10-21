paura per una fuga di gas a firenze strada chiusa e vigili del fuoco in azione

Firenze, 21 ottobre 2025 – Paura a Firenze per una fuga di gas a livello stradale delle caditoie. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10,35 in via Maso di Banco per garantire la sicurezza e provvedere alla chiusura della strada. Il gas ha invaso anche l’interno di un’attività commerciale. Insieme ai pompieri è presente sul posto anche una squadra di tecnici di Toscana Energia. Dopo aver individuato la zona ed effettuato tutte le verifiche strumentali sono partiti gli scavi stradali per la riparazione del guasto. E’ stato inoltre posizionato un elettroventilatore per estrarre il gas metano che si è accumulato all’interno di un negozio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

