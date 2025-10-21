Paura per Italiano | il tecnico del Bologna in ospedale per una polmonite
L'allenatore rossoblù sarà costretto a cinque giorni di ricovero al Sant'Orsola e salterà il match della terza giornata della fase campionato di Europa League, in trasferta contro l'Fcsb. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Paura per Italiano: il tecnico del Bologna in ospedale per una polmonite - L'allenatore rossoblù sarà costretto a cinque giorni di ricovero al Sant'Orsola e salterà il match della terza giornata della fase campionato di Europa League, in trasferta contro l'Fcsb ... Scrive msn.com
Cagliari Bologna, prove di formazione per Italiano: le ultime in ottica della gara dell’Unipol - Cagliari Bologna, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano deve sciogliere le ultime riserve sulla formazione da schierare oggi: i dettagli Mancano pochissime ore al fischio d’inizio della sfida dell ... Si legge su cagliarinews24.com
Bologna, contro il Cagliari Italiano prepara la 60ª formazione diversa - In attacco riparte da Castro per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dallo scorso marzo ... Si legge su msn.com