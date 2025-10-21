Paura per Italiano | il tecnico del Bologna in ospedale per una polmonite

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore rossoblù sarà costretto a cinque giorni di ricovero al Sant'Orsola e salterà il match della terza giornata della fase campionato di Europa League, in trasferta contro l'Fcsb. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

paura per italiano il tecnico del bologna in ospedale per una polmonite

© Gazzetta.it - Paura per Italiano: il tecnico del Bologna in ospedale per una polmonite

