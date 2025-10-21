Paura per Italiano | il tecnico del Bologna è ricoverato

Momenti di apprensione in casa Bologna per le condizioni di salute di Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, nel reparto di pneumologia, a causa di una polmonite di probabile origine batterica. Il club felsineo ha reso nota la notizia attraverso un comunicato ufficiale, precisando che l’infezione non è legata al Covid-19. Per affrontare la situazione, lo staff medico ha avviato una terapia antibiotica mirata, che sta già mostrando i primi effetti positivi. Le condizioni di Italiano: quadro clinico in miglioramento. Secondo quanto riportato, le condizioni di Vincenzo Italiano sono in lento miglioramento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Scopri altri approfondimenti

Eh, i classici del rock italiano... Oggi "Hai Paura del Buio?" degli #Afterhours compie 28 anni. 3 anni fa ne scrivevamo così. https://indieforbunnies.com/2022/10/20/oggi-hai-paura-del-buio-degli-afterhours-compie-25-anni/… - X Vai su X

HALLOWEEN ITALIANO – 31 OTTOBRE L’eleganza ha incontrato la paura nella notte più folle dell’anno. Maschere, luci e vibrazioni oscure accendono l’Opium. #OpiumClub #OpiumPordenone #OpiumExperience #OpiumNightlife #OpiumParty #Luxur Vai su Facebook

Paura per Italiano: il tecnico del Bologna in ospedale per una polmonite - L'allenatore rossoblù sarà costretto a cinque giorni di ricovero al Sant'Orsola e salterà il match della terza giornata della fase campionato di Europa League, in trasferta contro l'Fcsb ... Come scrive msn.com

Il futuro di Italiano è al bivio decisivo: la fiducia del Bologna e la voglia del tecnico - Il giorno della decisione definitiva, ancorché importante e determinante, è sempre più vicino. Riporta tuttomercatoweb.com

Italiano, l’aggiusta-Bologna a ritmo di record. Ora servono punti pesanti anche in Europa - Per trovare la squadra così in alto alla settima, serve tornare ai tempi di Guidolin ... Si legge su ilrestodelcarlino.it