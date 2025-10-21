Paura in zona Origine scooter a fuoco in via Oberdan | intervengono i pompieri VIDEO

Attimi di paura intorno alle 6 di oggi, martedì 21 ottobre, in via Oberdan, all’angolo con via Maggi, dove uno scooter ha preso fuoco improvvisamente mentre era parcheggiato a bordo strada. A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno visto le fiamme e sentito alcune esplosioni provenire dal mezzo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

