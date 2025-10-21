Paura in un condominio Famiglia salvata dal rogo Evacuati tutti gli inquilini
Incendio l’altra notte in via Isola Bianca, a Pontelagoscuro di Ferrara, all’interno di una palazzina, che è stata evacuata. Una madre e i due figli sono stati trasportati all’ospedale di Cona nel Ferrarese perché rimasti leggermente intossicati, mentre i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per estinguere il rogo. Quando è divampato l’incendio, intorno a mezzanotte, la prima ad arrivare è stata la polizia di stato che ha salvato la madre e i due figli rimasti intrappolati all’interno degli appartamenti. Ma ecco i fatti. La sala operativa della questura di Ferrara ha inviato due pattuglie in via Isola Bianca a Pontelagoscuro: giunti sul posto gli agenti hanno notato una folla, in forte stato di agitazione, perché svariati condomini erano rimasti intrappolati nell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
