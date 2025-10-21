Paura in strada ragazzina scende dal bus e viene investita da un' auto Portata in ospedale
Un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Amaseno (Frosinone) nel pomeriggio di ieri, 18 ottobre, intorno alle ore 16:00. L'episodio, un investimento pedonale di una ragazzina di appena 14 anni, si è verificato sulla Strada Provinciale 3 (SP3), all'altezza del chilometro 4, coinvolgendo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
Paura nelle strade di Molfetta. Si spara per strada e i filmati finiscono in Rete - X Vai su X
Fiamme e paura questo pomeriggio a Bernareggio per un incendio che ha divorato un appartamento e costretto gli abitanti di un palazzo di quattro piani a fuggire in strada per salvarsi - facebook.com Vai su Facebook
Paura in strada a Ischia, a fuoco camion dell'igiene urbana - Attimi di paura e tensione questa mattina a Ischia, nella zona di via Vincenzo Di Meglio, al confine con Barano. ilmattino.it scrive