Paura in strada ragazzina scende dal bus e viene investita da un' auto Portata in ospedale

Frosinonetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Amaseno (Frosinone) nel pomeriggio di ieri, 18 ottobre, intorno alle ore 16:00. L'episodio, un investimento pedonale di una ragazzina di appena 14 anni, si è verificato sulla Strada Provinciale 3 (SP3), all'altezza del chilometro 4, coinvolgendo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Paura in strada a Ischia, a fuoco camion dell'igiene urbana - Attimi di paura e tensione questa mattina a Ischia, nella zona di via Vincenzo Di Meglio, al confine con Barano. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paura Strada Ragazzina Scende