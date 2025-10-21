Paura in città | danno alla tubazione provoca fuoriuscita di gas in pieno centro
LECCE – Paura in città: danni alla tubazione del gas da parte di una ditta appaltatrice, una copiosa perdita in pieno centro. L’episodio nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, in via 95esimo Reggimento Fanteria, all’angolo con via Lamarmora.Una squadra dei vigili del fuoco del comando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paura a Molfetta, dove in poche ore si sono verificati episodi di spari sia in centro che in periferia. Un uomo, non ancora identificato, ha esploso sei colpi di pistola – probabilmente a salve – contro tre persone in diverse zone della città. Non si tratta di una scen - facebook.com Vai su Facebook
La classifica del brivido. Dove la paura è reale ora su http://milanocittastato.it #milano #como #varese #pavia - X Vai su X