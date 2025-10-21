Paura in città | danno alla tubazione provoca fuoriuscita di gas in pieno centro

Lecceprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Paura in città: danni alla tubazione del gas da parte di una ditta appaltatrice, una copiosa perdita in pieno centro. L’episodio nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, in via 95esimo Reggimento Fanteria, all’angolo con via Lamarmora.Una squadra dei vigili del fuoco del comando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Paura Citt224 Danno Tubazione