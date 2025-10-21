Paura a Villa Gordiani aggressioni in serie in strada | È una donna armata che nessuno riesce a fermare

“Aiutateci, abbiamo paura di uscire dalle nostre case”. A parlare è Paola, una delle tante vittime della donna che - da giorni - sta terrorizzando Villa Gordiani. Insulti, minacce e aggressioni fisiche. A volte anche quando è armata di coltello. Violenze che, stando a quanto spiegato dai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

