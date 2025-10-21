Paura a Rozzano | ubriaco e in contromano alla guida di un’auto rubata

Rozzano (Milano), 21 ottobre 2025 – Era ubriaco, alla guida di un'auto rubata, senza patente e procedeva contromano. L'uomo, A.S., 51 anni, straniero, pluripregiudicato e senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia locale di Rozzano dopo un breve inseguimento e denunciato a piede libero. La sua corsa spericolata si è conclusa grazie all'intervento tempestivo di una pattuglia impegnata nei quotidiani servizi di presidio e controllo del territorio. Alla guida di una Skoda Octavia risultata rubata, l'uomo procedeva in senso opposto alla direzione consentita, mettendo gravemente a rischio la sicurezza stradale.

