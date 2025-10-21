Patto per il Nord un incontro pubblico con l' onorevole e segretario Paolo Grimoldi

L’associazione Patto per il Nord di Piacenza organizza una cena aperta a iscritti e simpatizzanti, con lo scopo di essere occasione di un incontro pubblico ma informale all'Osteria La Carrozza sita in via X Giugno, 122, venerdì 24 ottobre alle 20. L’incontro - si legge in una nota - si propone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO “INCONTRO PATTO PER IL NORD” Mercoledì 29 Ottobre Ore 20,00 C/O Pub ristorante “La Loggia” via Salvella, 18 - Rovato (Bs) Presente il segretario Federale Paolo Grimoldi PER IL NORD, NOI! Per aderire al Patto - facebook.com Vai su Facebook

? PATTO PER IL NORD compensa un ruolo politico tradito e abbandonato da altri. Per il Nord, Noi - X Vai su X

Patto per il Nord: incontro pubblico a Piacenza con il segretario federale Paolo Grimoldi - L’associazione Patto per il Nord di Piacenza informa che venerdì 24 ottobre (ore 20) è in programma una cena, aperta a iscritti e simpatizzanti, ... Scrive piacenzasera.it

Rispunta il “Patto per il Nord” bossiani delusi ci riprovano - Non solo gli ex leghisti delusi dalla svolta nazionalista di Salvini, ma anche chi crede nelle battaglie sull’autonomia e il federalismo. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Nasce Patto per il Nord. Il nemico è la Lega. In platea anche Pini - "Chiacchiere e selfie invece di amministrare andando nei territori coperti di fango e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it