Pattinaggio sul ghiaccio Via libera della giunta alla pista delle polemiche
Fermo, 21 ottobre 2025 – Nonostante sia ottobre con un clima mite, è già tempo per pensare al Natale e per confermare che, tra un mese esatto, torna la pista di pattinaggio. È passata in giunta la proposta dell’associazione Bios che dal 22 novembre gestirà appunto la pista, in piazza del Popolo, fino all’11 gennaio 2026. Un’attrazione sempre tanto amata ma anche piuttosto discussa, visti gli altri costi energetici e l’impatto ambientale che ha, la pista in ogni caso sarà conformata al tema natalizio che l’amministrazione sceglierà per questa edizione delle feste, l’ultima targata amministrazione Calcinaro prima delle prossime elezioni comunali della primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Mugnano sul ghiaccio", inaugurata la pista di pattinaggio più grande del sud Italia - facebook.com Vai su Facebook
Sul ghiaccio di una pista di pattinaggio hanno un superpotere unico: un feeling fuori dal comune! La nostra super coppia di artistico Conti-Macii è pronta a mostrarlo anche davanti al pubblico italiano! ? “Sapere che le Olimpiadi, per noi le prime, sarann - X Vai su X
Pattinaggio di Figura: 5º posto per Guignard/Fabbri dopo la Rhythm Dance - Gli azzurri hanno conseguito una valutazione di 77. Scrive vicenzareport.it
Natale a Oristano, in arrivo (forse) la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Manno - C’è la delibera del Comune: via alla ricerca di una società specializzata che si dovrà occupare dell’allestimento ... Secondo msn.com
Ciclismo e pattinaggio Via libera ai due impianti - Saranno realizzati nel quartiere Faleriense all’interno di un più ampio progetto per la creazione di un centro polivalente. Segnala ilrestodelcarlino.it