Fermo, 21 ottobre 2025 – Nonostante sia ottobre con un clima mite, è già tempo per pensare al Natale e per confermare che, tra un mese esatto, torna la pista di pattinaggio. È passata in giunta la proposta dell’associazione Bios che dal 22 novembre gestirà appunto la pista, in piazza del Popolo, fino all’11 gennaio 2026. Un’attrazione sempre tanto amata ma anche piuttosto discussa, visti gli altri costi energetici e l’impatto ambientale che ha, la pista in ogni caso sarà conformata al tema natalizio che l’amministrazione sceglierà per questa edizione delle feste, l’ultima targata amministrazione Calcinaro prima delle prossime elezioni comunali della primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pattinaggio sul ghiaccio. Via libera della giunta alla pista delle polemiche