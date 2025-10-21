Un ritorno atteso. Questo weekend comincerà l’avventura nel circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. Il binomio azzurro sarà infatti della partita in occasione della Cup Of China, seconda tappa della competizione itinerante in scena sul ghiaccio di Chongqing. Non si tratta di un evento come gli altri. Il team infatti tornerà ad affrontare una gara di prima fascia dopo l’anno di stop forzato scaturito dall’infortunio al piede della dama, fattore che l’ha tenuta lontana dalle piste per diversi mesi. Non a caso, nelle prime uscite stagionali i nostri ragazzi hanno affrontato una prima fase di rodaggio, propedeutica agli impegni più importanti della stagione Nella prima uscita di questa annata sportiva, il Nebelhorn Trophy, Lucrezia e Matteo hanno ottenuto la settima posizione con 181. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: comincia il Grand Prix di Beccari-Guarise. Gli azzurri alla Cup Of China a caccia di continuità