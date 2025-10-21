Patologie neurologiche nell’età evolutiva | a Napoli un convegno sullo spettro autistico

Giovedì 23 ottobre alle ore 17 nella sede di Petrone Group in collaborazione con il Centro Studi Americani si terrà il convegno dal titolo “Patologie neurologiche nell’età evolutiva: lo spettro autistico, genesi e prospettive”. L’incontro si aprirà con il saluto del cavaliere Carmine Petrone, Fondatore di Petrone Group che da anni si occupa del tema spesso drammatico dell’autismo sottolineando che “abbiamo la necessità di intervenire con le terapie soprattutto quando i bambini sono molto piccoli. In quel caso i risultati possono essere davvero importanti. Successivamente bisogna viceversa occuparsi da un lato della possibilità di un loro inserimento reale nella società con un percorso che li aiuti a sentirsi utili anche nel mondo del lavoro e dall’altro con l’inevitabile sostegno che deve essere rivolto anche alle famiglie”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

