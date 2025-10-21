Patente l’Ue modifica le regole | cosa cambierà d’ora in poi

L'Ue ha apportato alcune modifiche alla patente di guida: ecco tutti i cambiamenti a cui gli Stati membri dovranno adattarsi.

Pubblico una sentenza del GdP di Mondovi, che pare allineato all'indirizzo che sospetta di incostituzionalità l'art.1 della L. 177/2024 che modifica l'art. 187 CdS. Pur apprezzando l'orientamento e e citando le ordinanze di rimessione alla Consulta, il GdP non ri - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo patente, attenzione alle nuove regole. Cosa è cambiato - Le nuove disposizioni sul rinnovo della patente, già operative da inizio anno, introducono una stretta significativa per chi soffre di epilessia o ha avuto episodi neurologici rilevanti. ilsussidiario.net scrive

Patente anziani, per il rinnovo regole più severe. L'ipotesi: «Dopo gli 80 anni nuovo esame di teoria e pratica» - Stretta sul rinnovo della patente agli anziani, con esami più severi viste le ultime statistiche degli incidenti che hanno coinvolto i "nonni" al volante. Da ilmessaggero.it

Patente di guida agli anziani, stretta alle regole per il rinnovo. L’idea di Salvini e l’opzione ‘licenza limitata’ - Roma, 9 agosto 2025 – Gli incidenti delle ultime settimane hanno riacceso il dibattito sul rinnovo della patente agli anziani. Da quotidiano.net