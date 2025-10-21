Patente digitale europea dai 17 anni
20.45 Via libera alla patente digitale europea. Sarà possibile averla per auto e moto già a 17 anni, ma fino alla maggiore età si potrà guidare solo accompagnati da un conducente esperto. Previsto un periodo di prova di due anni per neopatentati, e sanzioni più severe in caso di infrazioni gravi. Chi avrà la patente sospesa in uno stato membro non potrà guidare in tutta la Ue. Ii Paesi avranno 3 anni per recepire le norme nel diritto nazionale e un altro anno per applicarle. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
