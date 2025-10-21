Patente di guida rivoluzione totale | cambia tutto a che età si potrà prendere e come

Il Parlamento europeo ha approvato una revisione delle norme sulle patenti di guida, introducendo importanti novità per tutti i cittadini dell'Unione. Le nuove regole puntano a modernizzare il sistema, rendendolo più armonizzato e sicuro, con l'introduzione della patente digitale, nuovi criteri per i neopatentati e la validità europea delle sospensioni. Una delle principali innovazioni è la possibilità, per i giovani di 17 anni, di ottenere la patente di categoria B (auto), a condizione di guidare accompagnati da un conducente esperto fino al compimento della maggiore età. L'obiettivo è aumentare la sicurezza e migliorare l'esperienza alla guida prima dell'autonomia completa.

