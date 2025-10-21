Patente di guida è rivoluzione | la decisione dell’Europa Cosa cambia
Cambia tutto per chi si mette al volante nell’Unione europea. Il Parlamento europeo ha approvato la revisione delle norme sulle patenti di guida, introducendo una serie di innovazioni che modernizzano il sistema, rendendolo più omogeneo e tecnologico tra i Paesi membri. Le nuove regole stabiliscono che la durata della patente sarà di 15 anni per auto e moto, ridotta a 10 anni se utilizzata anche come documento d’identità, mentre per autocarri e autobus sarà valida per 5 anni. >> Garlasco, quei dubbi in tv sull’avvocato De Rensis: “Nasconde qualcosa di grave” Una misura che punta a garantire maggiore uniformità, riducendo le differenze burocratiche fra i vari Stati membri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca e la patente di guida ritirata sul posto. - facebook.com Vai su Facebook
Patente di guida senza burocrazia, ci pensa “Guidoio” - X Vai su X
Esame della patente, rivoluzione di Salvini: cambiano le modalità | Il ministro contro i furbetti, il test è il più difficile di sempre - Il ministro dei trasporti Matteo Salvini cambierà le regole per prendere il documento di guida: ecco come diventerà l'esame. Riporta motorzoom.it