Patente di guida è rivoluzione | la decisione dell’Europa Cosa cambia

Cambia tutto per chi si mette al volante nell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha approvato la revisione delle norme sulle patenti di guida, introducendo una serie di innovazioni che modernizzano il sistema, rendendolo più omogeneo e tecnologico tra i Paesi membri. Le nuove regole stabiliscono che la durata della patente sarà di 15 anni per auto e moto, ridotta a 10 anni se utilizzata anche come documento d'identità, mentre per autocarri e autobus sarà valida per 5 anni. Una misura che punta a garantire maggiore uniformità, riducendo le differenze burocratiche fra i vari Stati membri.