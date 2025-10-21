Patente B a 17 anni via libera dall’Ue | ecco cosa cambia

Roma, 21 ottobre 2025 – Via libera dal Parlamento europeo alla revisione delle norme dell’Ue sulle patenti di guida, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada. Le nuove disposizioni, approvate automaticamente in seconda lettura senza voto dell’Aula, introducono obblighi di formazione più rigorosi per i neopatentati. L’esame di teoria infatti dovrà includere domande sui rischi legati agli angoli ciechi, ai sistemi di assistenza alla guida e alla distrazione da cellulare, con particolare attenzione ai pedoni, ai ciclisti e agli altri utenti vulnerabili della strada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

