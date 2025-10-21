Patente B a 17 anni | via libera alle nuove norme Ue Ma obblighi di formazione più rigorosi

Via libera dal Parlamento europeo alla revisione delle norme dell'Ue sulle patenti di guida, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada

