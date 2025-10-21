Patente B a 17 anni | via libera alle nuove norme Ue Ma obblighi di formazione più rigorosi

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dal Parlamento europeo alla revisione delle norme dell'Ue sulle patenti di guida, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

patente b a 17 anni via libera alle nuove norme ue ma obblighi di formazione pi249 rigorosi

© Firenzepost.it - Patente B a 17 anni: via libera alle nuove norme Ue. Ma obblighi di formazione più rigorosi

Scopri altri approfondimenti

patente b 17 anniPatente a 17 anni, c'è il via libera: come cambiano l'esame di guida, le visite mediche e le sanzioni - Inoltre, il periodo di prova per i neopatentati sale ad almeno due anni, l'applicazione delle norme in questa finestra si fa più rigorosa e le sanzioni più severe se trovati a guidare in stato di ... Segnala leggo.it

patente b 17 anniPatente B a 17 anni e patente digitale: via libera dall’Europa alle nuove regole di guida - Tra le novità un periodo di prova per i neopatentati e un sistema unico di sospensioni valide in tutta l’Ue ... altoadige.it scrive

patente b 17 anniPatente a 17 anni, via libera del Parlamento Ue. Come cambiano l'esame di guida e le sanzioni - È arrivato l'aggiornamento alle norme dell'Ue volte a migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Patente B 17 Anni