Patente B a 17 anni | l’Europa approva le nuove regole

Maggiore sicurezza e formazione per i neopatentati. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma delle norme Ue sulle patenti di guida, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e ridurre il numero di vittime sulla strada. Le nuove disposizioni, passate automaticamente in seconda lettura, introducono standard di formazione più severi per chi si prepara a conseguire la patente. Esame più completo e attenzione agli utenti vulnerabili. Il nuovo esame di teoria includerà domande specifiche sui rischi degli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida e sulla distrazione causata dall'uso del cellulare.

