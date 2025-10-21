Novità in arrivo per la patente di guida. Il Parlamento Ue ha approvato un aggiornamento delle norme europee sulla sicurezza stradale, andando a modificare alcune regole riguardanti le patenti. La principale novità è la possibilità di ottenere il documento anche per i 17enni. Gli Stati membri avranno tre anni per recepire le disposizioni e poi un altro anno per attuarle. Tra le novità non c’è solo quella della patente a 17 anni, ma diverse modifiche riguardano anche il periodo di prova per i neo-patentati, la digitalizzazione dei documenti, la loro durata e il ritiro che verrà esteso a tutti i Paesi Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Patente anche a 17 anni, arrivano le nuove regole per chi guida: tutte le novità dall’esame alle multe