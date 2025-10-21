Patente a 17 anni via libera nell’Ue | da quando e a quali condizioni Tutte le novità per chi guida

Strasburgo, 21 ottobre 2025 – Questione di qualche anno e si potrà prendere la patente a 17 anni. Lo prevedono le direttive adottate oggi dal Consiglio Ue  (in seconda lettura senza votazione, vista l’assenza di emendamenti) che aggiornano le norme in materia di sicurezza stradale.  Non è l’unica novità: cambiano anche la durata della validità della patente e l’ esame. Si allunga a due anni il periodo di prova per i neopatentati. Ritiro e sospensioni saranno decise dal Paese che ha rilasciato la licenza, anche se si guida all’estero. I Paesi dell’Unione, Italia inclusa, hanno 3 anni di tempo a partire dall’entrata in vigore delle direttive (21 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) per recepire le nuove regole – cioè per adeguare la legislazione nazionale – e un anno per attuarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

