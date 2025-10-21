Patente a 17 anni via libera del Parlamento UE

Imolaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prevede anche che la patente di guida digitale, accessibile dal cellulare, diventi man mano il formato più diffuso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

patente a 17 anni via libera del parlamento ue

© Imolaoggi.it - Patente a 17 anni, via libera del Parlamento UE

Contenuti che potrebbero interessarti

patente 17 anni viaPatente a 17 anni, c'è il via libera: come cambiano l'esame di guida, le visite mediche e le sanzioni - Il Parlamento Ue ha approvato una revisione delle norme sulle patenti di guida che riguarda neopatentati, patente digitale e decisioni di ritiro della patente. Lo riporta leggo.it

patente 17 anni viaPatente a 17 anni, dal Parlamento Ue il via libera: cambiano l'esame e le sanzioni. Tutte le novità - È arrivato l'aggiornamento alle norme dell'Ue volte a migliorare la ... Riporta msn.com

patente 17 anni viaPatente a 17 anni, via libera del Parlamento Ue. Come cambiano l'esame di guida e le sanzioni - È arrivato l'aggiornamento alle norme dell'Ue volte a migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Patente 17 Anni Via