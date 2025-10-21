Patente a 17 anni via libera del Parlamento Ue Come cambiano l' esame di guida e le sanzioni

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Patente a 17 anni, ecco il via libera del Parlamento europeo. È arrivato l'aggiornamento alle norme dell'Ue volte a migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di vittime.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

