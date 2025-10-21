Patente a 17 anni Sì ma con alcune regole | tutte le novità

Prendere la patente a 17 anni, guidare all’estero con più sicurezza, sostenere esami più aggiornati e ottenere licenze professionali prima dei 21 anni: sono solo alcune delle novità contenute nella riforma europea sulla patente di guida, approvata in via definitiva dal Parlamento dell’Ue. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero delle vittime della strada, che in Europa restano ancora circa 20.000 all’anno. Per farlo, l’Unione ha deciso di rivedere completamente regole e modalità di accesso alla patente, rendendole più moderne, più severe sotto certi aspetti, ma anche più flessibili per i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Patente a 17 anni. Sì, ma con alcune regole: tutte le novità

