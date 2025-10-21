Patente a 17 anni e sullo smartphone nuovi esami di guida e piano controlli medici | cosa cambia con le nuove norme sui documenti europei

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli medici più stringenti, norme rigide per i neopatentati e novità per l’esame di teoria. La stretta dell’Unione europea per aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada parte da qui e da molte altre novità, come la patente digitale e l’ abbassamento dell’età per mettersi al volante di un’auto. La revisione delle norme comunitarie sulle patenti di guida è stata approvata definitivamente dal Parlamento europeo nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre, dopo l’accordo trovato tra le istituzioni Ue lo scorso marzo. «È un passo importante per la sicurezza delle nostre strade», ha esultato il dem Matteo Ricci, uno dei relatori del testo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

patente 17 anni smartphonePatente B a 17 anni e patente digitale: via libera dall’Europa alle nuove regole di guida - Tra le novità un periodo di prova per i neopatentati e un sistema unico di sospensioni valide in tutta l’Ue ... altoadige.it scrive

patente 17 anni smartphonePatente a 17 anni, c'è il via libera: come cambiano l'esame di guida, le visite mediche e le sanzioni - Il Parlamento Ue ha approvato una revisione delle norme sulle patenti di guida che riguarda neopatentati, patente digitale e decisioni di ritiro della patente. Lo riporta leggo.it

patente 17 anni smartphonePatente a 17 anni e sullo smartphone, nuovi esami di guida e piano controlli medici: cosa cambia con le nuove norme sui documenti europei - La validità del documento sarà estesa a 15 anni ma la sua sospensione sarà valid ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Patente 17 Anni Smartphone