Patente a 17 anni e sullo smartphone nuovi esami di guida e piano controlli medici | cosa cambia con le nuove norme sui documenti europei

Controlli medici più stringenti, norme rigide per i neopatentati e novità per l’esame di teoria. La stretta dell’Unione europea per aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada parte da qui e da molte altre novità, come la patente digitale e l’ abbassamento dell’età per mettersi al volante di un’auto. La revisione delle norme comunitarie sulle patenti di guida è stata approvata definitivamente dal Parlamento europeo nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre, dopo l’accordo trovato tra le istituzioni Ue lo scorso marzo. «È un passo importante per la sicurezza delle nostre strade», ha esultato il dem Matteo Ricci, uno dei relatori del testo. 🔗 Leggi su Open.online

