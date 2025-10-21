Patente a 17 anni e regole per l’esame | il sì del parlamento Ue alle nuove norme
Dopo il via libera del Consiglio, le novità entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. I Paesi avranno tre anni per recepirle. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Con il Bonus Patente 2025 i giovani tra 18 e 35 anni possono ottenere fino a 2.500 euro per corsi C e D in autoscuole accreditate, facendo domanda online dal 20 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Aveva la patente scaduta da 20 anni: «Mai avuto tempo per rinnovarla...» - X Vai su X
Patente a 17 anni e sospensioni che valgono in tutti i Paesi membri. Ok dell’Eurocamera alle nuove norme Ue - Per la prima volta, le gravi infrazioni che portano alla sospensione della patente commesse fuori dal proprio Paese saranno comunque sanzionate ... Riporta eunews.it
ULTIM’ORA: Patente, cambiano le regole del rinnovo | Durerà 15 anni, c’è già la legge: tutte le novità - Stanno cambiando in modo profondo le regole che gli automobilisti devono rispettare. Scrive motorzoom.it
Riforma della patente, cosa cambia nei Paesi dell'Unione Europea - La riforma UE introduce la patente digitale, controlli medici obbligatori, restrizioni per neopatentati e il riconoscimento reciproco delle sanzioni tra Stati membri ... Da msn.com