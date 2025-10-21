Pastore puntualizza | Rinascita con Chivu? Siamo al limite della mancanza di rispetto verso Inzaghi se usiamo questa parola! La verità è…
Il noto giornalista Giuseppe Pastore ha detto la sua sulle differenze tra l'Inter di Cristian Chivu e quella di Simone Inzaghi. Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato l'ottimo momento dell'Inter e il lavoro di Cristian Chivu. Riguardo alla parola "rinascita", usata anche dai giocatori, l'ha definita quasi irrispettosa verso Simone Inzaghi, capace di vincere trofei e raggiungere due finali di Champions. Tuttavia, ammette che l'uso di questo termine da parte dello spogliatoio indica quanto gli ultimi mesi siano stati emotivamente pesanti, forse per errori di gestione.