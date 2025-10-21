Pastore | Diamo per scontato che la Juve sia più forte del Como Ma se confronto i due undici allenatori e società mi pare che…

Pastore: «Diamo per scontato che la Juve sia più forte del Como. Ma se confronto i due undici, allenatori e società mi pare che.». L’analisi del giornalista. La Juventus è caduta 2-0 a Como, ma il passo falso commesso dalla squadra di Igor Tudor non sorprende più di tanto gli addetti ai lavori. Il risultato del Sinigaglia ha infatti sancito l’aggancio in classifica in Serie A: i lariani si trovano adesso a pari punti con la Juventus, a quota 12, confermando le loro ambizioni di vertice. Una situazione che il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, considera quasi fisiologica in questo preciso momento storico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pastore: «Diamo per scontato che la Juve sia più forte del Como. Ma se confronto i due undici, allenatori e società mi pare che…»

Scopri altri approfondimenti

New entry nel Team Gotham Siamo entusiasti di presentarvi il nostro nuovo trainer: Alberto Pastore Per oltre oltre 3 anni ha curato la preparazione atletica del reparto seniores del Tigri Rugby Bari, contribuendo al raggiungimento di un risultato storico: Vai su Facebook

Pastore a Cronache di Spogliatoio: "Sicuri che la Juventus sia più forte del Como?" - Giuseppe Pastore ha confrontato Juventus e Como dopo la sconfitta dei bianconeri: "Il centrocampo è inferiore". Secondo ilbianconero.com