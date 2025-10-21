Pasticceria che passione dona un manichino neonatale alla Pediatria dell’ospedale di Vaio

L’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio si arricchisce di uno strumento prezioso: un manichino neonatale avanzato per la gestione e la rianimazione del prematuro, pensato per la formazione del personale sanitario. La donazione è il frutto dell’impegno e della generosità di Alessandro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it