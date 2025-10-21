Pasta italiana operazione verità Lollobrigida | Stiamo convincendo gli Usa che la tariffa unificata è sbagliata

Sulla “battaglia della pasta” occorre un’operazione verità. La sinistra come al solito non ha capito molto accusando il governo Meloni di trattare sui dazi bilateralmente con gli Stati Uniti per tutelare le esportazioni dell’eccellenza italiana. L’accusa è al limite dell’isteria: Meloni rischierebbe di far saltare l’Unione europea. Niente di più sballato. E’ tutto il contrario. Andrebbe chiarito alle opposizioni che si tratta di due partite diverse. Esiste una questione dazi e una questione dumping, ossia le esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul mercato interno, oppure addirittura sotto costo, allo scopo d’impadronirsi dei mercati esteri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pasta italiana, operazione verità. Lollobrigida: “Stiamo convincendo gli Usa che la tariffa unificata è sbagliata”

