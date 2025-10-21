Passeggeri sorpresi senza biglietto sul tram a Torino Centro mostrano una pistola ai controllori | uno arrestato l' altro denunciato

Nella prima mattinata di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, due passeggeri sorpresi senza biglietto hanno minacciato i controllori di Gtt mostrando loro di avere una pistola. È avvenuto a bordo di un tram della linea 4 in via XX Settembre a Torino, all'altezza della fermata Bertola, dove i due sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

