Pasolini in forma canzone il programma della seconda edizione

Torna dopo il successo della prima edizione Pasolini in forma canzone, non una commemorazione ma una festa per ricordare il grande Maestro. Un doppio appuntamento celebrativo dedicato a Pier Paolo Pasolini, poeta, regista e intellettuale la cui arte e visione continuano a interrogare il nostro presente. A cinquant’anni dalla sua scomparsa, due serate speciali renderanno omaggio alla sua eredità artistica attraverso letture, musica, proiezioni cinematografiche e performance dal vivo. Il 1° novembre 2025, ore 21:00 – Roma, Pommidoro e il 2 novembre 2025, ore 17:30 – Roma, Al Biondo Tevere, gli eventi si terranno simbolicamente nei luoghi che accolsero Pasolini negli ultimi momenti della sua vita, trasformando la memoria in un’occasione di incontro artistico e riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Pasolini in forma canzone, il programma della seconda edizione

Scopri altri approfondimenti

Domenica 2 novembre al Quadraro ? ? - ore 11 installazione di bandiere su Pasolini - ore 16 sfilata nelle strade del quartiere Progetto a cura di Spazio Y nell'ambito della manifestazione a c Vai su Facebook

Quando gli scrittori avevano orecchio: le canzoni dei grandi della letteratura - Pantalei fornisce una mappa il cui primo epicentro è infatti Torino dove nel 1958 nasce Cantacronache, un gruppo di intellettuali della sinistra libertaria (e fra costoro Michele Straniero, il poeta ... Come scrive repubblica.it

Maturità, nella terra di Pasolini pochi scelgono la traccia sul poeta friulano: «Il programma si ferma prima» - Il tema d’italiano non ha messo a dura prova i liceali e nemmeno gli studenti dei tecnici, mentre si attendevano qualcosa di più abbordabile e, comunque, altre tracce, soprattutto gli studenti dei ... Segnala ilgazzettino.it

Dieci giorni sulle tracce di Pasolini. Canzoni e foto, il decamerone inedito - Pasolini attraverso i suoi luoghi reali e di parole, quelli che attraversava alla ricerca di ispirazione per i suoi romanzi e non solo. Come scrive affaritaliani.it