partiture sottrattive di michele lombardelli

Spazio Leonardo – lo spazio multifunzionale e aperto alla città ospitato nel building The Corner, cuore di Porta Nuova a Milano – è lieto di presentare Partiture Sottrattive, mostra personale di Michele Lombardelli, artista cremonese eclettico, che si muove tra arte visiva, installazione e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it