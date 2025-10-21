Partita Modena - Empoli come cambia la viabilità in zona stadio
In occasione della partita di calcio Modena-Empoli, in programma venerdì 24 ottobre alle 20.30 allo Stadio “Alberto Braglia”, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
