Partita la Maratona della pace promossa dalla Cisl | il 28 ottobre nuova iniziativa in città

È partita oggi la maratona della pace della Cisl in Sicilia, promossa dal sindacato confederale. Davanti a tutte le prefetture dell'isola delegati sindacali e lavoratori hanno incontrato la cittadinanza per presentare il manifesto della Cisl. I dirigenti sindacali sono poi stati ricevuti dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Al via la maratona della pace della Cisl: incontri informativi davanti alle prefetture, il calendario delle iniziative - Ampia la partecipazione all’iniziativa promossa dal sindacato confederale. Si legge su mondopalermo.it

Al via dalla Sicilia la maratona per la pace della Cisl - Una mobilitazione civile contro ogni guerra e violazione dei diritti umani. Segnala rainews.it

La maratona della Pace della Cisl approda a Palermo e Trapani. Domani i sit in e venerdì ad Erice con le scuole - Condannare ogni guerra e ogni violazione dei diritti umani, riaffermando i valori della libertà, della giustizia, della solidarietà e della dignità umana, come fondamento di una convivenza pacifica tr ... Si legge su blogsicilia.it