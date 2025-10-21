Mora, Zamboni, Tosto, Petrazzuolo, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Mora: “La partita col PSV è alla portata del Napoli, Lucca? C’è voglia di riscatto”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Torino-Napoli? Sono contento per il Torino e per Simeone, è stata una partita speciale per lui, è una grande soddisfazione per loro, ma c’è amarezza per il Napoli, soprattutto per il risultato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Partita col PSV alla portata del Napoli. Inter? Match da vincere, Conte sa come prepararlo