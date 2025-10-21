Partita col PSV alla portata del Napoli Inter? Match da vincere Conte sa come prepararlo
Mora, Zamboni, Tosto, Petrazzuolo, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Mora: “La partita col PSV è alla portata del Napoli, Lucca? C’è voglia di riscatto”. NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli: “Torino-Napoli? Sono contento per il Torino e per Simeone, è stata una partita speciale per lui, è una grande soddisfazione per loro, ma c’è amarezza per il Napoli, soprattutto per il risultato. 🔗 Leggi su Parlami.eu
La Cavese dopo la partita persa ad Avellino si è portata a casa indicazioni positive, ma deve anche riflettere su quei pochi minuti di disattenzione che sono costati il risultato negativo. #telegiornale #informazione #rtc4rete - facebook.com Vai su Facebook
Partita alla portata, risultato deludente. La Juve doveva portarla a casa: altri 2 punti sprecati. #JuveAtalanta - X Vai su X
Champions, fermati ed espulsi 180 tifosi del Napoli a Eindhoven prima della gara col Psv - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions, fermati ed espulsi 180 tifosi del Napoli a Eindhoven prima della gara col Psv ... Lo riporta tg24.sky.it
Circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati nei Paesi Bassi prima della partita col PSV Eindhoven - Lunedì sera circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, in una operazione di controllo preventivo prima della partita di Champions League con ... Segnala ilpost.it
PSV-Napoli, 180 tifosi arrestati nella notte: cosa è successo - In centro città la polizia ha fermato e portato in commissariato parecchie decine di tifosi del Napoli prima del match col PSV Eindhoven ... Scrive calciomercato.it