parte the paper blog | il progetto di the pop the paradox of panda che trasforma il digitale in carta e lancia una campagna di crowdfunding su produzioni dal basso
Nasce The Paper Blog, il nuovo progetto ideato da The P.O.P (The Paradox of Panda) — collettivo creativo milanese che indaga i linguaggi dell’architettura e della comunicazione contemporanea. L’iniziativa rappresenta un esperimento editoriale che fonde la dimensione fisica della carta con quella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
The Paper Blog: a Milano il nuovo esperimento editoriale che fonde carta, digitale e architettura - MILANO, 20 ottobre 2025 – È stato lanciato a Milano The Paper Blog, un innovativo progetto editoriale ideato da The P. Riporta varese7press.it